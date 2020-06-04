Japonya ve Güney Kore dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile yaptığı telefon görüşmesinde, Seul'un Japonya'nın ticaret prosedürlerini yeniden Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıma kararından duyulan hayal kırıklığını dile getirdi.



Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri açıklandı. Dün Güney Kore hükümetinin Japonya'nın yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerine karşı itiraz prosedürlerini yeniden DTÖ gündemine taşıyacağını açıklamasının ardından gelen görüşmede tarafların konuyu detaylı olarak ele aldıkları öğrenildi. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'nin Seul'un söz konusu kararı tek taraflı olarak duyurmasının sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını ifade ettiği belirtilirken, karar nedeniyle yaşanan hayal kırıklığını da mevkidaşına ilettiği kaydedildi. Kang'ın Güney Kore hükümetinin pozisyonunu bir kez daha yinelediği görüşmede ikili görüş ayrılıklarının üstesinden gelmek için diplomatik temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.



DTÖ gündemine taşımıştı



Japonya'nın geçen temmuz ayında aldığı Güney Kore'ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı iki ülke arasında gerilime neden olmuş, Japonya kararın gerekçesini "güvenlik" olarak açıklamıştı. Güney Kore ise uygulamanın DTÖ kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek konuyu DTÖ gündemine taşımıştı.



Güney Kore askıya almıştı



Güney Kore daha sonra diyaloğa devam edildiği sürece DTÖ bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması'na başvuru sürecinin durdurulacağını açıklamış, sonraki süreçte Japonya'nın ihracat kontrolleri ve Seul'ü güvenilir ticaret ortakları listesinden çıkarma konularındaki tutumunun belirleyici olacağı kaydedilmişti.



Konu hakkındaki tutumunu gözden geçirmesi için Japonya'ya geçtiğimiz pazar gününe dek süre verdiği kamuoyuna yansıyan Seul'un, dün ise yeniden DTÖ kartını devreye sokacağı gündeme gelmişti. - TOKYO