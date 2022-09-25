Hamada, 2022 başından beri, kıtalar arası menzilli dahil Kuzey Kore'nin füze denemelerinin "bölgeyi tehdit ettiğini ve bunlara müsamaha gösterilmeyeceğini" belirtti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı - Son Dakika

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