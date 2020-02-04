Japonya ve Hindistan'dan koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Japonya ve Hindistan'dan koronavirüs önlemi

6 saat önce

Japonya ve Hindistan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle önlemleri artırdı.

Japonya ve Hindistan'dan koronavirüs önlemi, System.String[]

Japonya ve Hindistan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle önlemleri artırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Japonya, 3 bin 700'ün üzerinde kişinin bulunduğu bir kruvaziyeri, 25 Ocak'ta Hong Kong'da gemiden inen 80 yaşındaki yolcuya yeni tip koronavirüs teşhisi konulmasının ardından karantinaya aldı.

Yokohama Limanı'nda demirleyen Diamond Princess kruvaziyerine, çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yetkililer, yolculardan odalarında kalmalarını istedi.

Hindistan, Çin vizelerini iptal etti

Hint basınındaki haberlere göre de Hindistan, 15 Ocak'tan bu yana Çinli yolculara verdiği tüm vizeleri iptal etti.

Hindistan'ın Pekin Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, mevcut vizelerin artık geçerli olmadığını belirterek, Hindistan'da bulunan ve 15 Ocak'tan sonra Çin'den seyahat eden herkesin Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı ile iletişime geçmelerini istedi.

Ölü sayısı 400'ü aştı

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 425'e, virüs bulaşan kişi sayısı 20 bin 438'e yükselmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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