Japonya ve Hindistan birlikte savaş uçağı tatbikatı düzenleyecek - Son Dakika
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Japonya ve Hindistan birlikte savaş uçağı tatbikatı düzenleyecek

09.09.2022 07:34
Japonya ve Hindistan birlikte savaş uçağı tatbikatı düzenleyecek

Japonya ve Hindistan, yakın bir tarihte ortak savaş uçağı tatbikatı düzenlemek üzere anlaştı.

Japonya ve Hindistan, yakın bir tarihte ortak savaş uçağı tatbikatı düzenlemek üzere anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh ile bir araya geldi.

Tokyo'daki 2+2'li zirvede bakanlar, Çin'in bölgesel yayılmacılığı karşısında Japonya ve Hindistan'ın yakın bir tarihte ortak savaş uçağı tatbikatı düzenlemesi hususunda mutabakata vardı.

Görüşmede 4 Bakan, iki ülke ile ABD ve Avustralya'nın da dahil olduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğunda (Quad) iş birliği dahil çok taraflı çerçeveyi teşvik edeceklerini taahhüt etti.

Çin'in son askeri hamlelerinin Japon halkının güvenliğine yönelik "ciddi sorun" oluşturduğunu belirten Hayaşi, bunun uluslararası barış ve istikrarı da etkileyebileceğini söyledi.

Jaishankar ise "sarsılmaz" olarak nitelendirdiği iki ülke arasındaki dış politikayla güvenlik sahasındaki meydan okumalara yönelik iş birliğinin pekiştirildiğini kaydetti.

Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, "hukukun üstünlüğü ve tehditten uzak bir Hint-Pasifik" hedeflendiği ve bölgede statükoyu değiştirecek tek taraflı girişimlere karşı çıkılacağı vurgulandı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya ve Hindistan birlikte savaş uçağı tatbikatı düzenleyecek - Son Dakika

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