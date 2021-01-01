Japonya ve İngiltere'den Brexit sonrası yeni başlangıç - Son Dakika

Japonya ve İngiltere'nin Brexit sonrası dönem için imzaladığı ikili serbest ticaret anlaşması bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından başlayan Brexit geçiş sürecinde gündeme gelen ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında Japonya-İngiltere arasında imzalanan ikili serbest ticaret anlaşması bugün itibariyle yürürlüğe girdi. İngiltere'nin AB'den ayrılığının dün resmen tamamlanmasının ardından yeni anlaşma geçerlilik kazanmış oldu.

Yeni anlaşma ihtiyacı doğmuştu

İngiltere geçtiğimiz yılın Ocak ayında AB'den ayrılmış, Japonya ise AB ile daha önce imzalanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması temelinde İngiltere ile ticarete devam etmişti. AB sonrası geçiş sürecinin tamamlanmasıyla geçerliliğini yitirecek mevcut anlaşma nedeniyle taraflar yeni bir anlaşmanın bu yıl yürürlüğe girmesini hedeflediklerini belirtmişti.

Tokyo'da imzalanmıştı

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi aylar süren müzakerelerin ardından geçtiğimiz Ekim ayında anlaşmayı Tokyo'da imzalamıştı. Motegi ile düzenledikleri ortak basın toplantısında Truss, "İngiliz şirketlerine Asya-Pasifik'e giriş kapısını aralıyor ve Trans-Pasifik Ortaklığına katılımın yolunu açıyor" demişti. Motegi ise 11 ülkeyi kapsayan ve Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma (CPTPP) olarak da bilinen anlaşmaya atıfta bulunarak, "Japonya, İngiltere'nin TPP-11'e katılmaya dair ilgisini de memnuniyetle karşılıyor ve gerekli desteği vermeye devam edecek" şeklinde konuşmuştu.

Ticari ayrıcalıklar sürecek

Önceki Japonya-AB anlaşmasında olduğu gibi otomobiller, demiryolu araçları ve otomobil parçaları gibi ürünlerde karşılıklı vergi indirimleri sağlayacak yeni anlaşma kapsamında, Japonya'nın İngiltere'nin çiftlik ürünlerine uyguladığı vergiler de önceki AB anlaşmasıyla aynı seviyede tutulacak.

(İHA)