Japonya ve İsviçre, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi konusunda anlaştı - Son Dakika
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Japonya ve İsviçre, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi konusunda anlaştı

18.04.2022 22:16
Japonya ve İsviçre, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi konusunda anlaştı

Japonya ve İsviçre, Rusya'nın Ukraynalı sivillere yönelik yaptığı saldırılardan sorumlu tutulması gerektiği konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Japonya ve İsviçre, Rusya'nın Ukraynalı sivillere yönelik yaptığı saldırılardan sorumlu tutulması gerektiği konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Konfederasyon Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Tokyo'da görüştüğünü bildirdi.

Bakanlık, Cassis ve Kişida'nın Rusya'nın Ukraynalı sivillere yönelik yaptığı saldırılardan sorumlu tutulması gerektiği konusunda anlaştığını kaydetti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının sadece Avrupa'da değil Asya'da da uluslararası düzenin temelini baltaladığını ifade ederek, "Şimdi uluslararası toplumun her zamankinden daha fazla birleşmeye ihtiyacı var." dedi.

Cassis, başka bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsviçre'nin savaşı şiddetle kınadığını belirterek, Rusya'yı savaşı derhal durdurmaya çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan İsviçre'nin, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarını tamamen desteklediğini aktaran Cassis, bunun, ülkesinin tarafsızlık ilkesinden caydığı anlamına gelmediğini vurguladı.

İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı almıştı

Uluslararası arenada tarafsızlığı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla tanınan İsviçre de Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katılmıştı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Cassis, "Federal Konsey, Putin ve birkaç bakanın mal varlıklarını dondurmaya karar verdi." açıklamasını yapmıştı.

İsviçre böylece Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı almış ve hava sahasını Rusya'ya kapatmıştı.

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Avrupa Birliği, Japonya, İsviçre, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya ve İsviçre, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi konusunda anlaştı - Son Dakika


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