Japonya ve Malezya, Çin'in yeni sahil güvenlik yasasına karşı endişe taşıyor - Son Dakika

Öte yandan, görüşmede Myanmar 'daki son duruma yönelik "derin kaygılarını" ifade eden iki bakan, Myanmar'daki duruma ilişkin yakın iş birliğinin yürütülmesinde mutabık kaldı.

Görüşmede iki bakan, Çin sahil güvenliğine, kendisine ait sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasaya karşı duydukları endişeleri dile getirdi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kişi Nobuo, Malezyalı mevkidaşı İsmail Sabri Yakub ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Japonya ve Malezya , Çin sahil güvenliğine, kendisine ait sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasaya karşı endişeler taşıyor.

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