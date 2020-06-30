Japonya ve Tayvan'dan Çin'in Hong Kong Ulusal Güvenlik Kanunu'nu onayına tepki - Son Dakika

Pekin yönetiminin Hong Kong Ulusal Güvenlik Kanunu hamlesini Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu "talihsizlik", Tayvan lideri Tsai Ing-wen de "hayal kırıklığı" olarak niteledi.

Motegi, Çin Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nin bugün yasayı onaylamasını "talihsizlik" olarak niteleyerek, yasanın "bir ülke iki sistem" prensibine yönelik uluslararası güveni sarsacağını söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide de Hong Kong'da barış ve istikrarın tesis edilmesi için bölgenin açık ve özgür altyapısının korunması gerektiğini söyledi.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre Tsai, Çin'in hamlesine ilişkin, "Yasanın geçişi nedeniyle son derece hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Çin'in, Hong Kong'un (bir ülke iki sistem) 50 yıl boyunca değişmeyeceği sözünü verdiğini hatırlatan Tsai, "Hong Kong Ulusal Güvenlik Kanunu'nun kabulü Çin hükümetinin, sadece Hong Kong kamuoyunun iradesini dikkate almadığını değil, aynı zamanda sözünden caydığını ve bir ülke iki sistemin uygulanamayacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Tsai, Tayvan'da ilgili hükümet birimlerinin, Hong Kong'dan Tayvan'a gelerek, okumak, iş kurmak, yatırım yapmak veya sığınma talebinde bulunmak isteyenler için yarından itibaren faaliyete başlayacağına da işaret etti.

Yasa bugün onaylanmıştı

Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı bugün onaylamıştı.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılıyor.

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde yapılan oylamada, Ulusal Güvenlik Yasası oy birliğiyle kabul edilmişti. Devlet Başkanı Şi Cinping de kongrenin onayının ardından yasanın yürürlüğe girmesini öngören Devlet Başkanlığı Kararnamesi'ni imzalamıştı.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasa kapsamında merkezi hükümeti doğrudan bağlı bir ulusal güvenlik komisyonunun Hong Kong'da kurulması ve Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in bu komisyona başkanlık etmesini gerektiriyor.

Ayrıca Lam'e ulusal güvenlik yasasını ilgilendiren vakalara bakacak hakimlerin atanması yetkisini de veriyor. Bölgede yargı bağımsızlığını tetikleyen bu yetkiyle birlikte bazı "özel" vakaların davalarının Çin anakarasında görülmesinin önü açılıyor.

Tam içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmayan yasanın bazı suçlarda zanlıların Çin'e iadesini kapsadığı Hong Kong'daki siyasiler tarafından ileri sürülüyor.

Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

UHK Daimi Komitesi yasa için fazla mesai yaptı

Batı'dan ve Hong Kong'daki muhalefetten tepki gören Ulusal Güvenlik Yasasının çıkarılmasına ilişkin bir karar UHK tarafından 28 Mayıs'ta kabul edilmişti. İlgili karar sonrası Daimi Komite yasanın içeriği formüle etmek üzere iki hafta içinde iki defa toplandı.

Yaklaşık 170 kişiden oluşan Daimi Komite normal şartlar altında iki ayda bir defa yaptığı rutin toplantı düzenini terk ederek, 18-20 Haziran ile 28-30 Haziran tarihlerinde iki kez toplandı.

Çin hükümeti ilgili yasayla Hong Kong'daki yasal boşlukların doldurulacağını savunurken, Batılı ülkeler ise Hong Kong'da 1997'den bu yana sağlanan yüksek otonominin zarar göreceğini ileri sürüyor.

Pekin yönetiminin, ABD, Japonya başta olmak üzere Batılı ülkelerle gerilim yaşamasına neden olan yasa yarın Lam'in imzasıyla yerel hükümetin resmi gazetesinde yayınlamasının ardından yürürlüğe girecek.