"Japonya ve Türkiye'nin dostluk tarihi mucizevi"

Japonya Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo, "Aralarında uzak mesafeler bulunan iki ülkenin çağlar boyunca süregelen dostluk tarihinin bir anlamda mucizevi olduğunu söyleyebiliriz. Japonya ve Türkiye bağlarını, tarihsel dostluğa sahip olmanın ötesine geçerek siyaset, ekonomi ve güvenlik benzeri kapsamlı alanlarda stratejik ortaklık boyutuna taşımaktadır." dedi

Yamaguçi, Ankara Üniversitesinde düzenlenen "Japonya-Türkiye İlişkilerinin Gelişmesi" konferansında yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerini tarihi seyri ve gelecek perspektifinden değerlendirdi.

Yamaguçi, iki ülke ilişkilerinde, Eylül 1890'daki Ertuğrul faciasının yanı sıra Mart 1985'te İran-Irak Savaşı'nda mahsur kalan 200'e yakın Japon'un Türkiye'nin gönderdiği iki uçakla Tahran'dan tahliye edilmesinin de çok önem taşıdığını söyledi.

Siyaset, ekonomi, güvenlik

Osmanlı ve Türk kültürüne yakınlığını bir hatırasını paylaşarak anlatan Yamaguçi, "Milletvekili olmadan önce ofisimin yer aldığı bölgede avukatlık yaparken tesadüfen Osmanlı askeri bandosu mehter ile karşılaşmam üzerine Türkiye'ye güçlü bir ilgi duymaya başladım. Bu görkemli yürüyüşten son derece etkilenip gördüklerime kendimi kaptırarak fotoğraf makinemin deklanşörüne bastığımı net hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Komei Partisi olarak ilk kez Türkiye'yi ziyaret ettiklerini dile getiren Yamaguçi, "Hem Türkiye'ye ilk, hem de bir İslam ülkesinden davet alarak gerçekleştirdiğimiz ilk resmi ziyarettir." dedi.

Yeni dönemdeki Japonya-Türkiye ilişkileri üzerine Yamaguçi, şöyle konuştu:

"Aralarında uzak mesafeler bulunan iki ülkenin çağlar boyunca süregelen dostluk tarihinin bir anlamda mucizevi olduğunu söyleyebiliriz. Japonya-Türkiye bağlarını, tarihsel dostluğa sahip olmanın ötesine geçerek siyaset, ekonomi, güvenlik benzeri kapsamlı alanlarda stratejik ortaklık boyutuna taşımaktadır. Yeni dönemdeki ikili ilişkilerini daha sağlamlaştırmamız gerektiği kanaatindeyim. Asya'nın doğu ve batı ucunda tanımlanan Japonya ve Türkiye'nin güvenlik iş birliklerini derinleştirmeleri gerekir."

Akademik iş birliği

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi olduğunu anımsatarak şu an Japonya'daki 12 üniversiteyle öğrenci değişimi ve çeşitli akademik iş birliği anlaşmasının bulunduğunu söyledi.

Rektör İbiş, "Ankara Üniversitesi olarak iki ülke iş birliklerini sağlam temele oturtmak üzere her türlü akademik iş birliğine açığız. Japonya ile Türkiye arasında akademik köprü rolümüzü her zaman önemsiyoruz." dedi.

1985'ten bugüne

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen de görev yaptığı bölüm hakkında bilgi verdi.

Bölümün 1985 yılında kurulduğunu, şu an 9 akademik personelin eğitim verdiğini kaydeden Tekmen, lisans düzeyinde 200, yüksek lisans düzeyinde 7, doktora düzeyinde 15 öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Tekmen, "Ana bilim dalımız kuruluşundan bu yana yurt içi ve dışında çok sayıda sempozyum ve seminer düzenledi, şimdi hedefimiz akademik etkileşimi güçlendirmektir. Soka Üniversitesi ile anlaşmamız üzerinden 28 yıl geçti." diye konuştu.