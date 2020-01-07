Japonya ve Vietnam Dışişleri bakanları görüştü - Son Dakika
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Japonya ve Vietnam Dışişleri bakanları görüştü

6 saat önce

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Vietnam Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh, serbest ticaretin geliştirilmesi için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya ve Vietnam Dışişleri bakanları görüştü, System.String[]

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Vietnam Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh, serbest ticaretin geliştirilmesi için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.


Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Güney Doğu Asya seyahati kapsamında, dün Vietnam Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh ile bir araya geldi. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirilen görüşmede, ikili bölgesel konular ele alındı. Toplantıda Japonya ve Vietnam'ın, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki artan askeri faaliyetleri hakkındaki kaygılarını dile getirdiği belirtilirken, Motegi ve Minh'in ülkelerinin Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi konusundaki kararlı tutumunu da bir kez daha tekrarladıkları kaydedildi.


Serbest ticaret gündemi


Görüşmede serbest ticaretin geliştirilmesine dair görüş alışverişinde bulunan Motegi ve Minh, Trans Pasifik Ortaklığı serbest ticaret anlaşmasına daha fazla ülkeyi dahil etmek için çaba gösterme ve RCEP'i (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması) en kısa sürede neticelendirme noktasında ortak çalışma konularında mutabık kaldı. - TOKYO

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Doğu, Japonya, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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