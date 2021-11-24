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Japonya, Vietnam ile savunma iş birliğini artırıyor - Son Dakika

Japonya, Vietnam ile savunma iş birliğini artırıyor

24.11.2021 06:00
Japonya, Vietnam ile savunma iş birliğini artırıyor

Japonya Savunma Bakanı Kişi, Vietnam ile "bölge istikrarı ve barışına daha aktif katkı sunulmasında mutabakata vardıklarını" bildirdi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi, Vietnam ile "bölge istikrarı ve barışına daha aktif katkı sunulmasında mutabakata vardıklarını" bildirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Tokyo'ya gelen Vietnam Savunma Bakanı Phan Van Giang, Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile bir araya geldi.

Siber güvenlik ve askeri tıp sahalarında anlaşmalar imzalayan ikili, Japonya ve Vietnam savunma otoriteleri iş birliğinin "yeni seviyeye" eriştiğini kaydetti.

Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki son durumu ele alan iki bakan, bölgede hukuka dayalı uluslararası düzenin korunmasında anlaştı.

Zirve sonrası Bakan Kişi, "İki ülke birbirlerinin güç ve kaynaklarını kullanarak bölge istikrarı ve barışına daha aktif katkı sunmakta anlaştığını" söyledi.

İki ülke eylül ayında Japon imalatı savunma ekipmanları ve teknolojilerinin Vietnam'a ihracını sağlayacak anlaşma imzalamıştı.

Görüşmeye ilişkin ulusal basına konuşan Sasakawa Barış Vakfı (SPF) Kıdemli Uzmanı Nişida İppeita, Pekin yönetiminin bölgesel askeri faaliyetlerine dikkati çekti.

Nişida, "Çin'in Güneydoğu Asya'daki artan aktif askeri faaliyetleri göz önüne alındığında" Tokyo-Hanoi savunma iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Japonya, Vietnam, Tokyo, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Vietnam ile savunma iş birliğini artırıyor - Son Dakika


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