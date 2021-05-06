Japonya'ya açtıkları tazminat davası reddedilen Güney Koreli cinsel istismar mağduru kadınlar temyizde - Son Dakika

Japonya'ya açtıkları tazminat davası reddedilen Güney Koreli cinsel istismar mağduru kadınlar temyizde

06.05.2021 23:39
Japonya'ya açtıkları tazminat davası reddedilen Güney Koreli cinsel istismar mağduru kadınlar temyizde, System.String[]

Güney Kore'de, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğradıklarını ileri süren kadınların, mahkemenin reddettiği tazminat davasını temyize götürdükleri bildirildi.

Güney Kore'de, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğradıklarını ileri süren kadınların, mahkemenin reddettiği tazminat davasını temyize götürdükleri bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Japonya'dan tazminat talep eden 12 cinsel istismar mağduru kadın adına Japon Ordusu Cinsel İstismar Mağduru Kadınlar Destek Ağı ve Demokratik Toplum için Avukatlar örgütleri, tazminat davasının reddedilmesinin ardından temyize gitti.

Örgütler yaptıkları ortak açıklamada, mahkeme kararının, Seul ve Tokyo yönetimleri arasında 2015'te yapılan anlaşmaya yönelik tutumları çarpıttığı belirtildi. Örgütler, faillerin insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulması için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Cinsel istismar mağdurlarından 92 yaşındaki Lee Yong-soo, davayı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divan'ına taşıyacaklarını söyledi.

Mahkeme gerekçeli kararında, Japon hükümetine yönelik cinsel istismar davasını, devletlerin yabancı mahkemelerdeki hukuk davasından muaf olmasına imkan tanıyan uluslararası hukuk kurallarına ve diplomatik doktrinlere aykırılık gerekçesiyle reddettiğini duyurmuştu.

İstismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Güney Kore, hayattaki istismar mağduru kadınlara ve ailelerine destek olmak üzere Japonya tarafından finanse edilen bu vakfın feshedildiğini açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Japonya Bakanlar Kurulu Sekreterliği 2019'un sonunda, Japon askerlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınlara cinsel istismarda bulunduğunu doğrulamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'ya açtıkları tazminat davası reddedilen Güney Koreli cinsel istismar mağduru kadınlar temyizde - Son Dakika


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