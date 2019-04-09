Son Dakika Haberleri: Japonya'ya Ait Savaş Jeti Radarda Kayboldu

Japonya'ya Ait Savaş Jeti Radarda Kayboldu

37 dakika önce

– Japonya'ya ait F35A savaş jeti radarda kayboldu.

Japonya'ya Ait Savaş Jeti Radarda Kayboldu, System.String[]
– Japonya'ya ait F35A savaş jeti radarda kayboldu. 'Olası kaza' olarak belirtilen olayda, Japonya Savunma Bakanlığı inceleme başlattı.

Yerel medya, Japonya'daki Misawa Hava Üssü'nden, yerel saat ile 19: 00'da, eğitim uçuşu için havalanan F35A tipi savaş jetinin, üssün 135 kilometre doğusunda radardan kaybolduğunu duyurdu. Yaşanan olay, 'olası kaza' olarak değerlendirilirken; Savunma Bakanlığı'nın inceleme başlattığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:48 Kaynak: DHA

Japonya, Dünya
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