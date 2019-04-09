Japonya'ya Ait Savaş Uçağı Radardan Kayboldu
1 saat önce
Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir F-35A savaş uçağı radardan kayboldu.
Japon
Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir F-35A savaş uçağı radardan kayboldu. Japonya
Savunma Bakanlığı kaynakları, Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait F35-A tipi savaş uçağının yerel saatle 19.30'da Japonya'nın kuzeyinde radardan kaybolduğunu açıkladı. Öz Savunma Kuvvetleri yetkilileri uçakla iletişim kurma çabalarını sürdürürken, kayıp savaş uçağının akıbeti henüz kesin olarak bilinmiyor. - TOKYO
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:17 Kaynak: İHA
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