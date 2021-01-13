Japonya'ya gelen herkesten negatif test sonucu istenecek - Son Dakika

Japonya'ya gelen herkesten negatif test sonucu istenecek

13.01.2021 10:47
Japonya'ya gelen herkesten negatif test sonucu istenecek, System.String[]

Japonya, ülkeye gelen tüm uluslararası yolculara yönelik uçuş öncesindeki 72 saat içinde yapılan Covid-19 testinden negatif sonuç ibraz etme şartını uygulamaya başladı.

Japonya, ülkeye gelen tüm uluslararası yolculara yönelik uçuş öncesindeki 72 saat içinde yapılan Covid-19 testinden negatif sonuç ibraz etme şartını uygulamaya başladı.

Covid-19'a dair mutasyon endişelerinin ardından yabancı uyrukluların ülkeye girişini askıya alan Japonya, yeni bir korona virüs tedbirini bugün itibariyle hayata geçirdi. Ülkeye gelen tüm uluslararası yolculara yönelik uçuş öncesindeki 72 saat içinde yapılan Covid-19 testinden negatif sonuç ibraz etme şartı uygulanmaya başlandı. Yeni tedbir kapsamında Japon vatandaşları ve oturum izni bulunan yabancılar da dahil olmak üzere herkes ülkeye girişte negatif PCR testi sertifikası sunacak. Söz konusu şartı yerine getiremeyen yolcular belirlenen tesislerde karantinaya alınacak ve 3. günde test yaptırmaları istenecek. Yolcular bu testte negatif sonuç verse dahi, varış tarihlerinden itibaren 14 gün süreyle kendilerini tedbir karantinasına almaları talep edilecek.

Sınırlarını kapatmıştı

Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda Güney Afrika ve İngiltere'de görülen ve daha fazla bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un yeni türünün Japonya'da ilk kez tespit edildiği bildirilmiş, hükümet yabancı uyrukluların ülkeye girişinin 28 Aralık'tan Ocak ayı sonuna dek askıya alındığını açıklamıştı. Ayrıca hava alanlarında ek tedbirlerin uygulanacağı belirtilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Koronavirüs, Japonya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'ya gelen herkesten negatif test sonucu istenecek - Son Dakika


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