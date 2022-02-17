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Japonya'ya göre Rusya-Ukrayna krizinde statüko değişikliği Asya'yı etkileyebilir - Son Dakika

Japonya'ya göre Rusya-Ukrayna krizinde statüko değişikliği Asya'yı etkileyebilir

17.02.2022 14:36
Japonya'ya göre Rusya-Ukrayna krizinde statüko değişikliği Asya'yı etkileyebilir

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya-Ukrayna krizine yönelik, "statüko değişikliğine müsamahanın" Asya bölgesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya- Ukrayna krizine yönelik, "statüko değişikliğine müsamahanın" Asya bölgesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Başbakan Kişida, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da "statüko değişikliğine müsamaha gösterilmesinin" Asya bölgesi üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

Ukrayna'daki gerilimin "her şeyi doğurabilecek bir durumda" olduğuna işaret eden Kişida, Ukrayna ile var olan krize yönelik Rusya'ya "diplomasiyi kullanması" çağrısı yapacağını söyledi.

Kişida, "tahmin edilemez" şeklinde nitelediği gidişatı ciddi endişeyle izlediklerini vurgulayarak G7 ülkeleriyle iş birliği halinde güncel duruma uygun şekilde cevap vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sorunun Avrupa temelli olduğuna dikkati çeken Kişida, "Statükonun askeri güç yoluyla değiştirilmesine izin verilirse bunun, Asya bölgesi üzerinde olumsuz sonuçları olacaktır." dedi.

Kişida, ülkesinin bu olasılığı göz önünde tutarak söz konusu gerilimin yatıştırılması amacıyla diplomatik yolla çözülmesi için çaba sarf edeceğini kaydetti.

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Japonya, Ukrayna, Rusya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'ya göre Rusya-Ukrayna krizinde statüko değişikliği Asya'yı etkileyebilir - Son Dakika


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