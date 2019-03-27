Japonya'ya İltica Başvuruları Azaldı

Japonya'da geçen yıl iltica başvurularının azaldığı bildirildi.

Japonya'da geçen yıl iltica başvurularının azaldığı bildirildi.



Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, mültecilere çalışma izni sağlayan düzenlemenin kaldırılmasının ardından 2018 yılında iltica başvuruları yüzde 47 azaldı.



Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılında 10 bin 493 kişi Japonya'ya iltica başvurusunda bulundu ve 42 kişiye sığınma hakkı verildi. Ülkeye 2017 yılında 19 bin 628 başvurusu yapılmış, bunlar arasında yalnızca 20 kişiye sığınma hakkı tanınmıştı.



Başvuruların azalmasında iltica başvurusunda bulunanlara geçici çalışma izni veren düzenlemenin geçen yılın başında kaldırılmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.



Japonya, 2010 yılında kabul edilen düzenlemeyle ülkeye iltica başvurusunda bulunanlara, başvuru işlemleri için bekleme süresinin 6 ayı geçmesi durumunda ülkede geçici çalışma izni tanımıştı.



Söz konusu düzenlemenin kabul edilmesinden sonra iltica başvuruları belirgin şekilde artmıştı.

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