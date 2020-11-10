Japonya'ya, Karnavas bezi ihraç edecekler - Son Dakika

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Ormanağazı Mahallesi'nde asırlardır dokunan Karnavas bezi, Japonya'ya ihraç edilecek. Başörtü, seccade, şal, el çantası, cüzdan gibi ürünlerin yapımında kullanılan Karnavas bezinden ilk etapta 20 bin dolarlık satış yapılacak.

Olur'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, 900'e yakın nüfusuyla ilçenin en büyük mahallesi olan Ormanağzı'nda tezgahlarda dokunan, yöreye has Karnavas bezinin Japonya'ya ihraç edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Kadınların geçmişte örtünmek için kullandığı, bugün ise dekorasyon amaçlı örtüler ve mefruşat ürünleri yapılan Karnavas bezini Kars MÜSİAD Başkanı Ali Uçum, Japon pazarına sunacak. Olur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve 40 kadın kursiyer tarafından dokunan Karnavas bezinden üretilen baş örtüsü, seccade, şal, el çantası, sırt çantası, cüzdan gibi ürünler Japon kadınlarının beğenisine sunulacak.