Japonya'ya Pfizer-BioNTech'ten 990 bin doz aşı - Son Dakika

Japonya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından tedariki garanti edilen Covid-19 aşılarının dördüncü bölümünü teslim aldı. Ülkeye yapılan 990 bin dozluk son sevkıyat, bugüne kadarki en büyük teslimat olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan Japonya, Pfizer-BioNTech ortaklığı tarafından tedariki garanti edilen korona virüs aşılarının dördüncü partisini bugün teslim aldı. Pfizer'in Belçika'daki fabrikasında üretilen aşıları taşıyan uçağın, bugün sabah saatlerinde Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na ulaştığı bildirildi.

Alınan 990 bin doz aşı içeren son teslimatın, şimdiye dek gerçekleştirilen en büyük teslimat olduğu kaydedildi.

2.36 MİLYON DOZ AŞI TESLİM EDİLDİ

386 bin 100 dozluk ilk bölümü Belçika'daki Pfizer fabrikasından 12 Şubat'ta ülkeye gelen Pfizer-BioNTech aşılarının ikinci partisi 21 Şubat'ta Japonya'ya teslim edilmiş, ikinci teslimatın yaklaşık 450 bin doz aşı içerdiği bildirilmişti. Japonya, son olarak 1 Mart'ta 526 bin 500 dozluk üçüncü partiyi teslim almıştı. Bugün ülkeye ulaşan 990 bin doz ile birlikte Japonya'ya şimdiye dek sağlanan toplam aşı miktarının yaklaşık 2.36 milyon doz olduğu öğrenildi.

Japonya'da bugün itibariyle toplam Covid-19 vakalarının sayısı 441 bin 17'ye ulaşmış, ülkede 8 bin 288 kişi ise yaşamını yitirmişti.

(Burak Ersoy/İHA)