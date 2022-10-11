Bölge genelinde 1-14 Ekim'de süren askeri tatbikatlara iki ülkeden yaklaşık 3 bin 500 askeri personel ile 6 MV-22 Osprey tipi askeri uçaklar da katılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya'ya uzak adalarının savunmasında ABD'den simülasyon desteği - Son Dakika

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