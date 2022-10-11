Japonya'ya uzak adalarının savunmasında ABD'den simülasyon desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'ya uzak adalarının savunmasında ABD'den simülasyon desteği

11.10.2022 08:38
Japonya'ya uzak adalarının savunmasında ABD'den simülasyon desteği

ABD Deniz Piyadeleri, Japon askeri birimleriyle, uzak adaların savunulmasının simülasyonu kapsamlı ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

ABD Deniz Piyadeleri, Japon askeri birimleriyle, uzak adaların savunulmasının simülasyonu kapsamlı ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Tayvan adasını çevreleyen bölgesel gerginlik ile Çin'in artan askeri nüfuzu karşısında Japonya uzak adalarının savunulmasında ABD'den destek alıyor.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) ile ABD Deniz Piyadeleri, caydırıcılık kapasitelerinin artırılması için Hokkaido genelinde ortak tatbikatlarını sürdürüyor.

Hokkaido'nun doğusundaki Yausubetsu Talim Alanı'ndaki ortak askeri talime GSDF'den yaklaşık 150 personel ile ABD güçlerinden 40 asker katıldı.

İki ülke askeri birimlerinin, ortak aktif sistemlerin koordinasyonunu yaptığı tatbikatta, 20'yi aşkın roket atışıyla çoklu roketatarların son durumu kontrol edildi.

Yüksek Performanslı Topçu Sisteminin (HIMARS) kullanıldığı askeri talimde, Japonya'nın uzak adalarının savunulmasının simülasyonu gerçekleştirildi.

Bölge genelinde 1-14 Ekim'de süren askeri tatbikatlara iki ülkeden yaklaşık 3 bin 500 askeri personel ile 6 MV-22 Osprey tipi askeri uçaklar da katılıyor.

YORUMLAR
500
G7 ülkeleri yarın video konferans yöntemiyle Ukrayna'yı görüşecek G7 ülkeleri yarın video konferans yöntemiyle Ukrayna'yı görüşecek
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'ya uzak adalarının savunmasında ABD'den simülasyon desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:51 Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdeye Babacan'dan tepki: Kahroluyorum
10:46 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı
10:48 Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı
10:30 Hayranları üzen kareler! Geleceğe Dönüş'ün iki efsanesi yıllar sonra bir araya geldi
10:16 Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç, olay yerinde yaşamını yitirdi
10:14 Bursa'da yol ile apartmanın arasında bulunan gizemli mezar hakkındaki bilinmezlik sürüyor
10:15 Başörtüsü tartışmasının gündem olduğu dönemde yayınlanan yeni dizinin fragmanı olay yarattı
10:07 İBB'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar bulunmuştu! Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı
10:01 Cemal Hünal'ın otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ayağı kırıldı
09:54 Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 11:05:44. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'ya uzak adalarının savunmasında ABD'den simülasyon desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement