Son Dakika Haberleri: Japonya'ya yatırım seferi

Japonya'ya yatırım seferi

32 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut Honda'nın Türkiye'deki fabrikasının dönüştürülmesi ile ilgili, "Görüşmelerimiz sürüyor.

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut Honda'nın Türkiye'deki fabrikasının dönüştürülmesi ile ilgili, "Görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki ay Japonya'ya gidiyoruz." dedi. (Özlem Ermiş BEYHAN)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:05 

Honda, Japonya, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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