Japonya'ya yatırım seferi
32 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut Honda'nın Türkiye'deki fabrikasının dönüştürülmesi ile ilgili, "Görüşmelerimiz sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut Honda
'nın Türkiye
'deki fabrikasının dönüştürülmesi ile ilgili, "Görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki ay Japonya
'ya gidiyoruz." dedi. (Özlem Ermiş BEYHAN)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:05
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