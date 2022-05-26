Japonya yabancı turiste kapılarını açıyor - Son Dakika
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Japonya yabancı turiste kapılarını açıyor

26.05.2022 16:43
Japonya yabancı turiste kapılarını açıyor

Japon hükümeti, yabancı turistlere Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı.

Japon hükümeti, yabancı turistlere Kovid-19 nedeniyle kapattığı sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı.

Japonya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki yıldan fazladır yabancı turistlere karşı uyguladığı sınır önlemlerini kaldırıyor.

Nikkei tarafından düzenlenen "Future of Asia" etkinliğinde bir konuşma yapan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "korumalı paket halinde 10 Haziran'da turistleri kabul etmeye başlayacaklarını" açıkladı.

Uzun süren katı uygulamanın "sağlık sisteminin sağlam dayanak üzerinde olduğunu göstermeyi" hedeflediğini aktaran Kişida, bunun virüse karşı aşılamada zaman kazanılması için gerekli görüldüğünü söyleyerek, "Ancak bundan sonra sınır önlemlerini daha da hafifleteceğiz" dedi.

Karar doğrultusunda ülkeye kabul edilen günlük yolcu sayısı 1 Haziran'da 20 bine çıkarılacak.

Yabancı turistlere sınır kapıları 10 Haziran'da açılacak ve ilk aşamada, rehber dahilindeki turist gruplarına öncelik verilecek.

3 kategori

Belirli turistik noktaları ziyaret edebilecek gruplar arasında vaka saptanması halinde, yerel idarelerin salgına müdahale kapasiteleri ölçülecek.

Öte yandan popüler turizm noktalarından kuzeydeki Hokkaido ve güneydeki Okinawa iniş ve kalkışlı uluslararası uçuşlar yeniden başlayacak.

Japon hükümetinin kararı doğrultusunda yeni dönemde ülkeler "pozitif vaka seyrine göre" 3 bölümde kategorize edilecek.

Düşük risk grubundaki ülkelerden Japonya'ya gelecek yolcular, virüse karşı aşılı olmasa bile test ve karantinadan muaf tutulacak.

Ülkeyi 2019'da 32 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

Japonya Turizm Ajansı, Kovid-19 salgınının yol açtığı sosyo-ekonomik şartlar sonrası 2021'de 245 bin 900 yabancı turistin ülkeye geldiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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