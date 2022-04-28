Japonya yabancı turiste sınır kapılarını açmayı planlıyor - Son Dakika
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Japonya yabancı turiste sınır kapılarını açmayı planlıyor

28.04.2022 08:19
Japonya yabancı turiste sınır kapılarını açmayı planlıyor

Japonya'da hükümet, Kovid-19 nedeniyle sınır kapılarında yabancı turistlere yönelik uygulanan önlemlerin kaldırılmasını hedefliyor.

Japonya'da hükümet, Kovid-19 nedeniyle sınır kapılarında yabancı turistlere yönelik uygulanan önlemlerin kaldırılmasını hedefliyor.

Japonya'da salgın kaynaklı yara alan turizm sektörünün canlandırılması amacıyla sınır kapılarının yabancı turiste açılması planlanıyor.

Kyodo ajansına göre, hükümet ile özel sektör temsilcilerinin oluşturduğu Ekonomik ve Mali Politikalar Konseyi üyeleri bu kapsamda bir araya geldi.

Konseyin özel sektör temsilcisi üyeleri, yabancı ziyaretçi sınırlamaları ile ülkeye girişte uygulanan seyahat prosedürlerinin hafifletilmesi gerektiğini bildirdi.

Burada konuşan Japonya'nın en büyük iş lobisi "Keidanren" Başkanı Tokura Masakazu, yabancı turistlerin ülkeye "aşamalı kabulüne" başlanması gerektiğini söyledi.

Fikir birliği

Kovid-19 Önlemlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Yamagiwa Daişiro, toplantı sonrasında, "sınır kapılarının yabancı turistlere açılmasına yönelik ilerleme sağlanmasında" hükümet ile özel sektörün fikir birliğine vardığını açıkladı.

Salgının "gidişatındaki belirsizliğe" değinen Yamagiwa, salgın sınırlamalarının hafifletilmesindeki zaman çizelgesine "uygun şekilde karar verilmesi gerektiğini" kaydetti.

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Hükümet, Japonya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya yabancı turiste sınır kapılarını açmayı planlıyor - Son Dakika


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