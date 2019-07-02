Son Dakika Haberleri: Japonya yabancılar için havalimanlarına yüz tanıma sistemi kuruyor
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Japonya yabancılar için havalimanlarına yüz tanıma sistemi kuruyor

2 saat önce

Japonya'da ülkeye gelen yabancı ziyaretçilere yönelik 6 havalimanındaki kapılara "yüz tanıma sistemleri" kurulacağı bildirildi.

Japonya yabancılar için havalimanlarına yüz tanıma sistemi kuruyor, System.String[]
Japonya'da ülkeye gelen yabancı ziyaretçilere yönelik 6 havalimanındaki kapılara "yüz tanıma sistemleri" kurulacağı bildirildi.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan haberde, yüz tanıma sistemine sahip kapıların, gelecek yıl düzenlenecek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları gibi büyük organizasyonlar için ülkeye gelmesi beklenen yabancı ziyaretçi akınına karşı kurulacağı belirtildi.
Sistem ile ziyaretçilerin pasaportlarındaki fotoğrafları ile havalimanındaki kapılarda çekilen fotoğraflar karşılaştırılarak güvenliğin arttırılması hedefleniyor.
Ülkedeki ilk yüz tanıma sistemli kapılar 2017 yılında Haneda Havalimanı'nda Japonya vatandaşları için kullanıma alınmış, sistem daha sonra 4 havalimanına daha kurulmuştu.
Yeni uygulamayla bu yıl içinde 6 havalimanında yabancı ziyaretçiler için yüz tanıma sistemi kullanıma başlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:15 Kaynak: AA
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