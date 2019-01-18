Japonya, Yapay Meteor Yağmuru Uydusunu Yörüngeye Gönderdi
1 saat önce
Japonya, atmosferde yapay meteor yağmuru oluşturacak uydusunu yörüngeye gönderdi.
Japonya
, atmosferde yapay meteor yağmuru oluşturacak uydusunu yörüngeye gönderdi. Kyodo
'nun haberine göre, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) tarafından Uçinoura Uzay Merkezinden Epsilon roketiyle yörüngeye 7 uydu fırlatıldı.
Uydulardan birinin, merkezi Tokyo
'da bulunan ALE şirketi tarafından geliştirildiği ve atmosfere salacağı metal parçalarla yapay meteor yağmuru oluşturacağı belirtildi.
Dünyada bir ilk olması planlanan yapay meteor yağmuru projesinin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.
ALE'nin ilk yapay meteor yağmurunu, Hiroşima üzerinde gelecek yıl oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:46 Kaynak: AA
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