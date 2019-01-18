Son Dakika Haberleri: Japonya, Yapay Meteor Yağmuru Uydusunu Yörüngeye Gönderdi

Japonya, Yapay Meteor Yağmuru Uydusunu Yörüngeye Gönderdi

1 saat önce

Japonya, atmosferde yapay meteor yağmuru oluşturacak uydusunu yörüngeye gönderdi.

Japonya, Yapay Meteor Yağmuru Uydusunu Yörüngeye Gönderdi, System.String[]
Japonya, atmosferde yapay meteor yağmuru oluşturacak uydusunu yörüngeye gönderdi.

Kyodo'nun haberine göre, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) tarafından Uçinoura Uzay Merkezinden Epsilon roketiyle yörüngeye 7 uydu fırlatıldı.

Uydulardan birinin, merkezi Tokyo'da bulunan ALE şirketi tarafından geliştirildiği ve atmosfere salacağı metal parçalarla yapay meteor yağmuru oluşturacağı belirtildi.

Dünyada bir ilk olması planlanan yapay meteor yağmuru projesinin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.

ALE'nin ilk yapay meteor yağmurunu, Hiroşima üzerinde gelecek yıl oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:46 Kaynak: AA

Japon, Japonya, Güncel
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