Japonya Yaptırımlar Sonrası İran'dan İlk Petrolünü Aldı
1 saat önce
Japonya, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.
Japonya
, ABD
'nin İran
'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.
Tasnim Haber Ajansı'na göre, Japonya'nın Fuji Petrol Şirketi, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan sonra ilk defa İran'dan petrol alımı yaptı.
Fuji Petrol Şirketi yetkilileri, 2 milyon varil petrol yüklemesi yapılan VLCC Kisogawa tankerinin pazar günü Basra Körfezi
'ndeki Hark Petrol Terminali'nden ayrıldığını söyledi.
İran'a yönelik petrol yaptırımlarını kasım ayında devreye sokan Washington
yönetimi, aralarında Japonya'nın da olduğu 8 ülkeye 6 aylığına muafiyet tanıdığını duyurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:46 Kaynak: AA
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