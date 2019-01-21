Japonya yaptırımlar sonrası İran'dan ilk petrolünü aldı
1 saat önce
Japonya, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.
Japonya
, ABD
'nin İran
'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:55
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