Son Dakika Haberleri: Japonya yaptırımlar sonrası İran'dan ilk petrolünü aldı

Japonya yaptırımlar sonrası İran'dan ilk petrolünü aldı

1 saat önce

Japonya, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.

Japonya yaptırımlar sonrası İran'dan ilk petrolünü aldı, System.String[]
Japonya, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından bu ülkeden ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:55 

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İran, Ekonomi
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