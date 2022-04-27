Japonya yaptırımlara rağmen balık avı kotasında Rusya ile anlaştı - Son Dakika
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Japonya yaptırımlara rağmen balık avı kotasında Rusya ile anlaştı

27.04.2022 07:55
Japonya yaptırımlara rağmen balık avı kotasında Rusya ile anlaştı

Japonya, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle ekonomik yaptırım uyguladığı Rusya ile somon ve alabalık avı kotasında anlaşmaya vardı.

Japonya, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle ekonomik yaptırım uyguladığı Rusya ile somon ve alabalık avı kotasında anlaşmaya vardı.

Japon hükümetine bağlı Balıkçılık Ajansı (Suisancho), Rus sularında yumurtlayan ve Japon kara sularında yakalanan somon ile alabalıkların av kotasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre 2022'de Japonya münhasır ekonomik bölgesinde 2 bin 50 ton somon ve alabalık çıkarılacak. Bu oran 2021 ile aynı kaldı.

Anlaşma kapsamında, dönemsel av oranına bağlı olarak, Rusya'ya 200-300 milyon yen (1,5-2,3 milyon dolar) "iş birliği ücreti" ödenecek.

Söz konusu ücretin alt sınırı ise Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) doğrultusunda, 60 milyon yen (472 bin dolar) düşürüldü.

Japon balıkçılar, yeni anlaşma doğrultusunda, Rusya'nın en doğusu ile Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde mayıs başında avlanmaya başlayacak.

Müzakerelerde ele alınan, Rusya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki Japon balıkçıların av kotası konusu ise karara bağlanmadı.

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Japonya, Ukrayna, Japon, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya yaptırımlara rağmen balık avı kotasında Rusya ile anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya yaptırımlara rağmen balık avı kotasında Rusya ile anlaştı - Son Dakika
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