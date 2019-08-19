Son Dakika Haberleri: Japonya yaşlıların dengede durması için 'protez kuyruk' geliştiriyor
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Japonya yaşlıların dengede durması için 'protez kuyruk' geliştiriyor

1 saat önce

Japon araştırmacılar, yaşlı insanların dengelerini koruyarak dik durmalarına yardımcı olacak "Protez kuyruk" geliştiriyor. Arque adı verilen bir metrelik gri metalik kuyruk çita dahil birçok hayvandan esinlenerek işlevsel hale getirilmeye çalışılıyor.

Japonya yaşlıların dengede durması için 'protez kuyruk' geliştiriyor, System.String[]
Japon araştırmacılar, yaşlı insanların dengede durmalarına yardımcı olacak "protez kuyruk" geliştiriyor. Arque adı verilen bir metrelik gri metalik kuyruk, çita dahil birçok hayvandan esinlenerek işlevsel hale getirilmeye çalışılıyor.

Araştırmacılar dört yapay kastan oluşan ve basınçlı hava ile sekiz yöne hareket edebilen 'protez kuyruğu' daha esnek hale getirmenin yollarını arıyor. Kuyruk ağır yük taşıyan işçilerin dengelerini de korumasına yardımcı olacak.
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Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:29 
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