Japonya yeni karantina gemisi hazırlıyor - Son Dakika
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Japonya yeni karantina gemisi hazırlıyor

6 saat önce

Ülkedeki korona vakası sayısının artması üzerine harekete geçen Japonya, bir yolcu feribotunu karantina gemisi olarak kullanılmak üzere hazırlıyor.

Japonya yeni karantina gemisi hazırlıyor, System.String[]

Ülkedeki korona vakası sayısının artması üzerine harekete geçen Japonya, bir yolcu feribotunu karantina gemisi olarak kullanılmak üzere hazırlıyor. Gerekli olması halinde, gemi yüzlerce hastaya ev sahipliği yapabilecek.


Dün karantina altındaki yolcu gemisindeki 10 kişide korona Virüsü tespit edilmesiyle vak'a sayısının 35'e yükseldiği Japonya, virüsün daha fazla yayılma ihtimaline karşı önlemleri arttırdı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) kiraladığı bir yolcu feribotunun, önlem olarak karantina gemisine dönüştürüldü öğrenildi.


Gerekli olması halinde yüzlerce hastayı ağırlayabilecek şekilde tasarlanan Hakuo adlı gemi, ABD'nin dev uçak gemisi Ronald Reagan'a da ev sahipliği yapan Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Deniz Üssü'ne demirledi. Hizmete girmesi halinde ilk olarak 94 yolcuyu ağırlayacağı açıklanan geminin toplam kapasitesi ise yaklaşık 300 olarak açıklandı. Acil durumlarda ise kapasitenin 500 kişiye kadar çıkarılabileceği kaydedildi.


Bilgisayar ve internet sağlanacak


Geminin karantina amacıyla kullanımı halinde, hastalara tablet bilgisayar ve kablosuz internet erişimi sağlanacağı öğrenilirken, banyo malzemeleri ve diğer ihtiyaçların da gemi personeli tarafından karşılanacağı ifade edildi.


Yemek servisinin de görevlilerce odalara yapılacağı kaydedildi. - TOKYO

Bilgisayar, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
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