Japonya yeni korona virüsü önlemlerini hayata geçirecek - Son Dakika
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Japonya yeni korona virüsü önlemlerini hayata geçirecek

6 saat önce

Japonya'da hükümet, korona virüsü salgınına karşı alınacak bir dizi acil önlemi önümüzdeki hafta açıklamaya hazırlanıyor.

Japonya yeni korona virüsü önlemlerini hayata geçirecek, System.String[]

Japonya'da hükümet, korona virüsü salgınına karşı alınacak bir dizi acil önlemi önümüzdeki hafta açıklamaya hazırlanıyor.


Vaka sayısının 89'a çıkması nedeniyle Japonya'da kaygı oluşturan öldürücü korona virüsüne karşı Japon hükümeti acil önlem paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin iktidar partisi yetkilileriyle yaptığı görüşmede gündeme geldiği öğrenilen önlemler uyarınca limanlar ve havaalanlarında daha katı karantina tedbirlerinin uygulanması, virüsü test etme kapasitesi bulunan sağlık tesislerinin sayısının arttırılması ve kolay test kitlerinin dağıtımının hızlandırılması gibi adımlar atılacak.


Aşı için uluslararası işbirliği


Korona virüsüne karşı aşı ve ilaçların geliştirilmesi için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi noktasında çaba göstereceği belirtilen Japonya hükümetinin, salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli turizm işletmelerini desteklemek için de kamu fonlarını kullanmayı planladığı ifade ediliyor.


Ayrıca korona virüsü kaynaklı ağır semptomlara daha yatkın olan ve virüs taşıma ihtimali bulunan yaşlı kişilere, ek teşhis için farklı testler uygulanacak. - TOKYO

Hükümet, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
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