Japonya yeni sınır tedbirlerini hayata geçirdi - Son Dakika
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Japonya yeni sınır tedbirlerini hayata geçirdi

7 saat önce

Japonya'nın korona virüsü tehdidine karşı Çin ve Güney Kore'den gelenlere yönelik 2 haftalık karantina tedbiri uygulaması bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Japonya yeni sınır tedbirlerini hayata geçirdi, System.String[]

Japonya'nın korona virüsü tehdidine karşı Çin ve Güney Kore'den gelenlere yönelik 2 haftalık karantina tedbiri uygulaması bugün itibariyle yürürlüğe girdi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsü nedeniyle sınır kontrollerini artıran Japonya'nın, Çin ve Güney Kore'den gelenlere yönelik tedbir karantinası uygulaması bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Uygulama kapsamında hükümet Çin ve Güney Kore'den gelen Japon vatandaşları da dahil herkesten 2 hafta boyunca evde ya da otel benzeri özel konaklama tesislerinde kalmalarını isteyecek.


Söz konusu kişilerden toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmalarını isteyecek sağlık otoriteleri, yolculardan havaalanından konaklayacakları yere de özel araçları ya da kiralık araçlarla gitmeleri talebinde bulunacak.


Bildirimde bulunacaklar


Uygulama kapsamında, Çin ve Güney Kore'den Japonya'ya giriş yapanlar 2 hafta süresince kalacakları yeri sağlık otoritelerine bildirecek. Söz konusu süre zarfında sağlık durumlarını düzenli olarak takip etmeleri istenen kişiler, ateş başta olmak üzere herhangi virüs belirtisi göstermeleri halinde danışma merkezleri ile irtibata geçerek sağlık hizmeti alacak. 2 haftalık süreçte söz konusu şahıslar masraflarını da kendileri karşılayacak.


Bağlayıcılığı yok


Bu ayın sonuna kadar yürürlükte kalması beklenen uygulamanın, yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, korona virüsü riski konusunda yolcuları uyaran Japonya Sağlık Bakanlığı, söz konusu ülkelerden Japonya'ya giriş yapan herkesten uygulama konusunda işbirliği bekliyor.


Tepkiye neden olmuştu


Japonya'nın ilk olarak geçen hafta açıkladığı tedbir kararı Güney Kore'nin tepkisine neden olmuş, kendilerine haber verilmeden tek taraflı bir karar alınmasından üzüntü duyduklarını dile getiren Güney Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Cho Sei-yong, Japon vatandaşları için geçerli olan vizesiz giriş programının askıya alınacağını duyurmuştu. Cho, ayrıca Güney Kore vatandaşlarını Japonya'ya mecburi olmayan ziyaretlerden kaçınmaya çağıracaklarını belirtmişti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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