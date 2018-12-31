Son Dakika Haberleri: Japonya Yeni Yıla Coşkuyla Girdi

Japonya Yeni Yıla Coşkuyla Girdi

35 dakika önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yıl coşkusu yaşandı. Her sene olduğu gibi Tokyo'daki kutlamaların adresi turistik Shibuya semti oldu. Akşam 21.00'da araç trafiğine kapatılan ünlü Shibuya yaya geçidinde toplanan on binler, 2019'a birlikte "Merhaba" dedi. Ülkenin birçok kentinde meydanlara akın eden insanlar, yeni yıla dakikalarca süren havai fişek gösterilerini izleyerek girdi. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:37 Kaynak: İHA

Tokyo, Japonya, Güncel
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