Japonya Yeni Yıla Coşkuyla Girdi
1 saat önce
- Japonya yeni yıla coşkuyla girdiTOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
- Japonya
yeni yıla coşkuyla girdi
TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo
'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yıl coşkusu yaşandı. Her sene olduğu gibi Tokyo'daki kutlamaların adresi turistik Shibuya semti oldu. Akşam 21.00'da araç trafiğine kapatılan ünlü Shibuya yaya geçidinde toplanan on binler, 2019'a birlikte "Merhaba" dedi. Ülkenin birçok kentinde meydanlara akın eden insanlar, yeni yıla dakikalarca süren havai fişek gösterilerini izleyerek girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:44 Kaynak: İHA
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