Japonya Yeni Yıla Coşkuyla Girdi
1 saat önce
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yıl coşkusu yaşandı. Her sene olduğu gibi Tokyo'daki kutlamaların adresi turistik Shibuya semti oldu. Akşam 21.00'da araç trafiğine kapatılan ünlü Shibuya yaya geçidinde toplanan on binler, 2019'a birlikte "Merhaba" dedi. Ülkenin birçok kentinde meydanlara akın eden insanlar, yeni yıla dakikalarca süren havai fişek gösterilerini izleyerek girdi. - TOKYO
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
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