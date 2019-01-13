Japonya: Yeni Yılda 'ruhu Arındırmak İçin' Tapınağın Buz Gibi Suyunda Yıkandılar
49 dakika önce
Japonya: Yeni yılda 'ruhu arındırmak için' tapınağın buz gibi suyunda yıkandılar.
Japonya
: Yeni yılda 'ruhu arındırmak için' tapınağın buz gibi suyunda yıkandılar
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:56 Kaynak: Youtube
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