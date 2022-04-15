Japonya'yı Malakas Tayfunu vurduToprak kayması uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Japonya'yı Malakas Tayfunu vurduToprak kayması uyarısı yapıldı

15.04.2022 10:09

- Japonya'yı Malakas Tayfunu vurdu Toprak kayması uyarısı yapıldı Japonya'da bugün itibariyle etkisini göstermeye başlayan Malakas Tayfunu nedeniyle Japonya Meteoroloji Ajansı Ogasawara Adaları için toprak kayması uyarısı yayınladı.

- Japonya'yı Malakas Tayfunu vurdu

Toprak kayması uyarısı yapıldı

TOKYO - Japonya'da bugün itibariyle etkisini göstermeye başlayan Malakas Tayfunu nedeniyle Japonya Meteoroloji Ajansı Ogasawara Adaları için toprak kayması uyarısı yayınladı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA), dün Pasifik Okyanusu'ndaki Ogasawara Adaları'na yaklaştığını duyurduğu Malakas Tayfunu ülkenin bazı kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Bugün öğle saatleri itibariyle Chichijima Adası'nın 100 kilometre kuzey-kuzeydoğu yönünde saatte 35 kilometre hızla ilerleyen tayfun, adada şiddetli yağış ve rüzgara neden oldu. Fırtına nedeniyle bazı elektrik direklerinin yıkılması sonucunda 06: 30 itibariyle adadaki bin 200 hanenin yaklaşık yarısının elektriksiz kaldığı açıklandı. JMA ise Ogasawara Adaları'na yönelik toprak kayması uyarısı yayınladı. Bölge sakinlerine heyelanlara karşı yüksek teyakkuzda olma çağrısı yapan yetkililer, muhtemel tahliye emirlerine karşı da hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardı. Ayrıca şiddetli fırtınanın bazı evlerin çatısını uçurabileceği ve elektrik direklerinin yıkılmasına neden olabileceği de ifade edildi.

Yetkililer uyarmıştı

JMA, dün Malakas Tayfunu'nun Ogasawara Adaları başta olmak üzere Tokyo'nun kıyı kesimleri ile Tokyo'nun güneyindeki Izu Adaları ve çevresine şiddetli rüzgarlar getireceği uyarısında bulunmuştu. Hızı saatte 160 kilometreye varan şiddetli rüzgarlara ve boyu 12 metreyi bulan yüksek dalgalara neden olması beklenen tayfun sebebiyle riskli bölgelerde yaşayan sakinlere şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar, toprak kaymaları ve sel baskınları ile yıldırım çarpması riskine karşı tetikte olma çağrısı yapılmıştı.

Japonya'yı Malakas Tayfunu vurduToprak kayması uyarısı yapıldı
Japonya'yı Malakas Tayfunu vurduToprak kayması uyarısı yapıldı
Japonya'yı Malakas Tayfunu vurduToprak kayması uyarısı yapıldı

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Pasifik Okyanusu, Meteoroloji, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'yı Malakas Tayfunu vurduToprak kayması uyarısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'yı Malakas Tayfunu vurduToprak kayması uyarısı yapıldı - Son Dakika
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