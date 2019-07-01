Son Dakika Haberleri: Japonya'yı şiddetli yağış vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Japonya'yı şiddetli yağış vurdu

30 dakika önce

Japonya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle bir milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya'yı şiddetli yağış vurdu, System.String[]
Japonya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle bir milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki ve Ehime eyaletlerinde bir milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı yaptı. Kagoshima, Miyazaki ve Ehime valiliklerinin 494 bin hanede 1 milyon 62 bin kişiye tahliye tavsiyesinde bulunduğu açıklandı. Şiddetli yağmurun toprak kaymaları ve su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyaran yetkililer, Kagoshima şehrinde toprak kaymasından bir evin etkilendiğini, kayıp bir kadının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ulaşım da etkilendi

Şiddetli yağmur Kyushu'nun güneyindeki ulaşım hizmetlerini de etkiledi. Kyushu Demiryolu Şirketi, Shinkansen hızlı tren seferlerinin Kumamoto ve Kagoshima-Chuo İstasyonu arasında askıya alındığını bildirdi. Bölgedeki bazı yerel tren hatlarında da operasyonlar askıya alınırken, bazı otoyollar da güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Bazı bölgelerde yerel halk güvenlik nedeniyle sığınaklara çağrıldı.

Kagoshima eyaletinde 2 bin 859 hanede 6 bin 51 kişiye yönelik güvenlik riski nedeniyle tahliye emri yayınlandı. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:22 Kaynak: İHA
Japonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Angela Merkel'den titreme görüntüleriyle ilgili kaygılara "İyiyim" yanıtı Meteoroloji saat vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 10:52:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya'yı şiddetli yağış vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]