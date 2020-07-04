Japonya'yı şiddetli yağış vurdu: 13 kişi kayıp - Son Dakika

Japonya'yı şiddetli yağış vurdu: 13 kişi kayıp

Japonya'da etkisini gösteren şiddetli yağış Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Japonya'da etkisini gösteren şiddetli yağış Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Nehirlerin taşmasıyla binlerce ev sular altında kalırken, 76 bini aşkın bölge sakinine yönelik tahliye emri yayınlandı. 13 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

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Japonya'nın Kyushu bölgesinde bulunan Kumamoto ve Kagoshima eyaletleri erken saatlerden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlara teslim oldu. Yağış nedeniyle birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, Kuma Nehri başta olmak üzere akarsuların taşması sonucu binlerce ev sular altında kaldı ve onlarca araç da suya gömüldü. Yerel yetkililer gelen yardım çağrılarına yetişilememesi nedeniyle hükümetten Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin bölgeye gönderilmesi talebinde bulundu. Japonya Meteoroloji Ajansı ise acil durum uyarısı yayınlayarak bölge sakinlerine dikkatli olma çağrısı yaptı.

13 KİŞİ KAYIP

Kumamoto eyaletindeki farklı bölgelerde meydana gelen toprak kaymalarının ardından 13 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, çamurla kaplanan yollar nedeniyle kurtarma çalışmalarında da güçlük yaşandı. Riskli bölgelerdeki 76 bini aşkın kişiye yönelik tahliye emri yayınlandı. Çevre eyaletlerden 450 kurtarma personeli ile 120 polis arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine gönderildi.

BAŞBAKAN ABE'DEN TALİMAT

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise hükümet kurmayları ile gerçekleştirdiği acil durum toplantısında 10 bin SDF personelinin yardım ve kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edilmesi talimatı verdi. Gereken yardım malzemelerinin de en kısa sürede bölgeye ulaştırılacağını ifade eden Abe, vatandaşlara kamu otoriteleri tarafından sağlanan güncel bilgi ve tahliye uyarılarını takip etme çağrısında bulundu.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'yı şiddetli yağış vurdu: 13 kişi kayıp - Son Dakika

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