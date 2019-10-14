Son Dakika Haberleri: Japonya'yı son 60 yılın en güçlü tayfunu Hagibis sular altında bıraktı: En az 23 ölü
Son Dakika Dünya Japonya'yı son 60 yılın en güçlü tayfunu Hagibis sular altında bıraktı: En az 23 ölü

Japonya'yı son 60 yılın en güçlü tayfunu Hagibis sular altında bıraktı: En az 23 ölü

7 dakika önce

Japonya'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu en az 23 kişi öldü, 13 kişi de kayboldu.

Japonya'yı son 60 yılın en güçlü tayfunu Hagibis sular altında bıraktı: En az 23 ölü, System.String[]

Japonya'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu en az 23 kişi öldü, 13 kişi de kayboldu.


Hagibis Tayfunu, dün ulaştığı Japonya'yı saatteki hızı 180 kilometreyi bulan rüzgar ve aşırı yağışla etkisi altına aldı. Tayfun nedeniyle ülkenin birçok yerinde heyelanlar ve su baskınları yaşandı. Kent merkezleri de sular altına kaldı. Doğal felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, 13 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. 150 kişi de tayfun nedeniyle yaralandı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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