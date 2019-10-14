Japonya'yı son 60 yılın en güçlü tayfunu Hagibis sular altında bıraktı: En az 23 ölü
7 dakika önce
Japonya'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu en az 23 kişi öldü, 13 kişi de kayboldu.
Japonya'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu en az 23 kişi öldü, 13 kişi de kayboldu.
Hagibis Tayfunu, dün ulaştığı Japonya'yı saatteki hızı 180 kilometreyi bulan rüzgar ve aşırı yağışla etkisi altına aldı. Tayfun nedeniyle ülkenin birçok yerinde heyelanlar ve su baskınları yaşandı. Kent merkezleri de sular altına kaldı. Doğal felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, 13 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. 150 kişi de tayfun nedeniyle yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17
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