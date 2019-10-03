Son Dakika Haberleri: - Japonya'yı Tropikal Fırtına Vurdu, Bazı Bölgeler Sele Teslim Oldu
Son Dakika Güncel Haber

- Japonya'yı Tropikal Fırtına Vurdu, Bazı Bölgeler Sele Teslim Oldu

11 dakika önce

- Japonya'yı tropikal fırtına vurdu, bazı bölgeler sele teslim olduTOKYO - Japonya'da etki gösteren tropikal Mitag Fırtınası'nın neden olduğu yağışın ardından bazı bölgeler sele teslim oldu.

- Japonya'yı tropikal fırtına vurdu, bazı bölgeler sele teslim oldu

TOKYO - Japonya'da etki gösteren tropikal Mitag Fırtınası'nın neden olduğu yağışın ardından bazı bölgeler sele teslim oldu. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere tahliye uyarısı yapıldı.

Kore Yarımadası üzerinden Japonya'ya yaklaşan ve perşembe itibariyle ülkenin bazı kesimlerinde etkisini gösteren tropikal Mitag Fırtınası, ülkenin batı kısımlarında şiddetli yağışa neden oldu. Kochi eyaletindeki Susaki, Tosa ve Kochi kentlerinin perşembe günü bir saatte yaklaşık 120 milimetre yağmur aldığını açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı, fırtınanın cuma günü itibariyle Kuzey Japonya'da etki göstereceği uyarısı yaptı. Perşembe gün boyunca Kuzey Kyushu'da şiddetli rüzgarlara ve yüksek dalgalara neden olan fırtına, Japonya'nın batısındaki Kochi eyaletine şiddetli yağış getirdi. Bazı bölgeler şiddetli yağışın ardından sular altında kalırken, Nankoku ve Ino şehirlerinde yaşayan bölge sakinleri için tahliye uyarıları yayınlandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, yarın da etkisini sürdüreceği öngörülen fırtınanın neden olabileceği su baskınları, şiddetli rüzgarlar ve yüksek dalgalara karşı riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tetikte olmaya çağırdı.

- Japonya'yı Tropikal Fırtına Vurdu, Bazı Bölgeler Sele Teslim Oldu

Japonya, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış var, sıcaklıklar düşecek
Babacan'ın partisinde yer alacak mı? Hüseyin Çelik, kesin kararını açıkladı Son dakika: Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı Avcılar'da, 26 Eylül'deki depremde hasar gören öğrenci yurtları tahliye edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:43:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Japonya'yı Tropikal Fırtına Vurdu, Bazı Bölgeler Sele Teslim Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]