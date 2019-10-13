Son Dakika Haberleri: Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor
Son Dakika Dünya Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor

1 saat önce

Japonya'da dünden bu yana 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Japonya'da dünden bu yana 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:13 
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