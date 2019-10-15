Son Dakika Haberleri: - Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor- Ölü sayısı 66'ya yükseldi
Son Dakika Güncel - Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor- Ölü sayısı 66'ya yükseldi

- Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor- Ölü sayısı 66'ya yükseldi

2 saat önce

- Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor Ölü sayısı 66'ya yükseldiTOKYO - Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

- Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor

Ölü sayısı 66'ya yükseldi

TOKYO - Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

Japonya, hafta sonu ülkeyi vuran ve süper tayfun olarak nitelendirilen Hagibis Tayfunu'nun yaralarını sarmaya çalışırken, tayfunun neden olduğu şiddetli yağış ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi. Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin de katıldığı ve yaklaşık 110 bin kişilik personel tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, ölü sayısının 66'ya yükseldiği açıklandı. Tayfundan en çok etkilenen bölgenin Fukushima olduğunu belirten yetkililer, can kayıplarının 25'inin Fukushima'da meydana geldiğini belirledi. Fukushima'daki can ve mal kayıplarının büyük kısmına, yoğun nüfuslu bir bölge yakınında bulunan ve yağış nedeniyle taşan nehrin neden olduğu öğrenildi. Gunma eyaletinde ise 4 kişinin toprak kayması esnasında evlerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

200 nehir taştı

Hafta sonu boyunca güçlü rüzgarlara ve şiddetli yağışlara neden olan tayfun sırasında 200 nehrin taştığı, 10 bini aşkın evde maddi zarar meydana geldiği tespit edildi. Japonya genelinde 140 farklı bölgede toprak kayması meydana geldiği belirlendi. Salı günü itibariyle 35 bin hanenin halen elektriksiz olduğunu belirten yetkililer, 130 bin hanede ise su kesintisinin devam ettiğini doğruladı.

- Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor- Ölü sayısı 66'ya yükseldi

Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:06 Kaynak: İHA
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- Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nda kayıplar artıyor- Ölü sayısı 66'ya yükseldi
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