Japonya'yı vuran sel ve heyelanın bilançosu netleşiyor: 2 ölü - Son Dakika

Japonya'da şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelanın ardından Atami şehrinde yürütülen çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere Japonya'nın farklı kesimlerinde etki gösteren şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelanda bilanço netleşmeye başladı. Shizuoka eyaletinde bulunan Atami şehrinde 20 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğinin bildirilmesinin ardından bölgede yürütülen çalışmalarda yerel yetkililer 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Kanagawa ve Shizuoka eyaletlerindeki nehirlerde yükselen su seviyeleri nedeniyle bölge sakinlerine yönelik tahliye uyarısı yapılırken, Kise nehrindeki bir köprü yükselen su seviyesine dayanamayarak çöktü. Toplu taşıma da yağıştan olumsuz etkilenirken, Tokyo ve Osaka arasındaki hızlı tren seferlerinin kısa süreliğine askıya alındığı açıklandı.

Sokaklar çamurla kaplandı

Kanagawa eyaletindeki Ninomiya kasabasında sokaklar çamurla kapanırken, aynı eyaletteki Tohmei karayolunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle araç trafiğinde aksama yaşandı. Kanagawa ve Shizuoka eyaletinde birçok bölge sular altında kaldı, araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği kameralara yansıdı.

Pazartesiye kadar sürecek

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, mevsimsel sağanak yağışların Japon Denizi kıyılarındaki bölgelerde Pazartesi gününe dek etkisini sürdüreceği belirtildi. Yerel otoriteler, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı ekipler de arama kurtarma faaliyetine destek vermek üzere felaketten etkilenen bölgelere gönderildi. - TOKYO