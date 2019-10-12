Son Dakika Haberleri: Japonya'yı vuran tayfunun bilançosu artıyor: En az 2 ölü, 90 yaralı
Son Dakika Dünya Japonya'yı vuran tayfunun bilançosu artıyor: En az 2 ölü, 90 yaralı

Japonya'yı vuran tayfunun bilançosu artıyor: En az 2 ölü, 90 yaralı

1 saat önce

Japonya'da, son 60 yılın en şiddetlisi olacağı tahmin edilen Hagibis Tayfunu nedeniyle en az 2 kişi yaşamını yitirirken, 90'dan fazla kişi de yaralandı

Japonya'yı vuran tayfunun bilançosu artıyor: En az 2 ölü, 90 yaralı, System.String[]

Japonya'da, son 60 yılın en şiddetlisi olacağı tahmin edilen Hagibis Tayfunu nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybetti.


Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, ülkede etkili olan Hagibis Tayfunu'nda en az 2 kişi yaşamını yitirirken, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen 10 kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

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Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:21 
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