Japonya'yı vuran tayfunun bilançosu artıyor: En az 2 ölü, 90 yaralı
1 saat önce
Japonya'da, son 60 yılın en şiddetlisi olacağı tahmin edilen Hagibis Tayfunu nedeniyle en az 2 kişi yaşamını yitirirken, 90'dan fazla kişi de yaralandı
Japonya'da, son 60 yılın en şiddetlisi olacağı tahmin edilen Hagibis Tayfunu nedeniyle en az 2 kişi hayatını kaybetti.
Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, ülkede etkili olan Hagibis Tayfunu'nda en az 2 kişi yaşamını yitirirken, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen 10 kişi için ise arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:21
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