Jared Kushner, BMGK'de sözde Orta Doğu barış planını anlatacak - Son Dakika
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Jared Kushner, BMGK'de sözde Orta Doğu barış planını anlatacak

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 6 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planı hakkında bilgilendirecek.

Jared Kushner, BMGK'de sözde Orta Doğu barış planını anlatacak, System.String[]

BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, 6 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planı hakkında bilgilendirecek.

BMGK'nın şubat ayı dönem başkanlığını devralan Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Pecsteen, Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'in, 6 Şubat'ta Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin bilgilendirme yapacağını söyledi.

Pecsteen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da 11 Şubat'ta BMGK'ya hitap edeceğini dile getirdi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Manur, geçen hafta Abbas'ın BMGK'de plana karşı çıkacağını ve konseye bir tasarı sunmayı planladıklarını söylemişti.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, Kudüs'ün "satılık" olmadığını belirtmiş ve "Kudüs'süz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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