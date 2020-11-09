JASAT 15 hırsızlık olayını çözdü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da jandarma bölgesinde 4, polis sorumluluk bölgesinde 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bodrum İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde 4, Bodrum, Marmaris ve Kuşadası Polis sorumluluk sahasında meydana gelen 11 hırsızlık olayına adı karışan H.I. yapılan teknik takip sonrası yakalandı.

Şüphelinin üzerinde 4 gram Metamfetamin, 7 gram toz esrar, şahsın yer gösterdiği Dereköy Mahallesinde 577 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüphelinin Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - MUĞLA