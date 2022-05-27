JASAT 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı - Son Dakika
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JASAT 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

27.05.2022 17:13
JASAT 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 18 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 18 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, kasten yaralamak gibi birçok suçtan aranan M.K.'nın kılık değiştirerek ticari taksi ile Doğankent ilçesine geleceği ihbarını alan JASAT ekipleri operasyon başlattı. Fiziki takip sonucu kaçmaya çalışırken zor kullanılarak yakalanan M.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edilmistir" denildi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Giresun, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa JASAT 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı - Son Dakika


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