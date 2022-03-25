JASAT, 270 litre çalıntı mazotla yakaladı: 3 tutuklu - Son Dakika
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JASAT, 270 litre çalıntı mazotla yakaladı: 3 tutuklu

25.03.2022 20:21
JASAT, 270 litre çalıntı mazotla yakaladı: 3 tutuklu

Zonguldak'ta jandarma dedektiflerince yapılan operasyonda 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demir ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma dedektiflerince yapılan operasyonda 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demir ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Dedektiflerince (JASAT) yapılan çalışmalar sonucunda, bir şirkete ait kamyon içerisinden, 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demir hırsızlığı olayının failleri olan üç şüpheli çaldıkları malzeme ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT, 270 litre çalıntı mazotla yakaladı: 3 tutuklu - Son Dakika


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SON DAKİKA: JASAT, 270 litre çalıntı mazotla yakaladı: 3 tutuklu - Son Dakika
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