JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte yakaladı

19.04.2022 11:08

JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte yakaladıAKSARAY Aksaray'da mermer fabrikasından 400 bin TL'lik dinamo motoru ve çeşitli malzemeler çalan hırsızlık şüphelisi 4 kişi, fabrika sahibinin ihbarda bulunması üzerine JASAT ekiplerince 4 saatte çaldıkları malzemelerle...

JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte yakaladı

AKSARAY Aksaray'da mermer fabrikasından 400 bin TL'lik dinamo motoru ve çeşitli malzemeler çalan hırsızlık şüphelisi 4 kişi, fabrika sahibinin ihbarda bulunması üzerine JASAT ekiplerince 4 saatte çaldıkları malzemelerle kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasına giren 4 hırsızlık şüphelisi, 400 bin TL değerindeki 15 adet elektrikli dinamo motoru, 2 adet kamera kayıt cihazı ve çeşitli malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını fark eden fabrika işletmecisi Mehmet Dinç durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi dedektifleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen JASAT dedektifleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ardından Ahmet K. (22), Necmettin A. (26), Batuhan A. ve Ferhat İ. isimli şüphelilerin peşine düşen JASAT dedektifleri, çok geçmeden şahısların Gülağaç ilçesine gittiklerini belirledi. İlçede boş arazide bulunan bir barakaya operasyon düzenleyen JASAT dedektifleri, 4 şüpheliyi 4 saat içerisinde yakaladı. Barakada yapılan incelemede çalınan malzemelerde ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, ele geçirilen malzemeler ise fabrika işletmecisine eksiksiz olarak teslim edildi.

Çalınan malzemelerini almak için İl Jandarma Komutanlığına gelen fabrika işletmecisi Mehmet Dinç, "Sabah iş yerimize geldiğimizde bazı malzemelerimizin olmadığının farkına vardık. Hırsızlık olayından şüphelendik. Jandarma ekiplerimize haber verdik. Olayla ilgili inceleme başlattılar. 4 saat gibi kısa bir sürede hırsız ve malzemelerimizi bulduklarını haber ettiler. Biz de geldik malzemelerimizi gelip aldık. 350-400 bin TL gibi zararımız vardı, Allah razı olsun jandarmamızdan mağduriyetimizi giderdi. Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Batuhan A. ve Ferhat İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ahmet K. ve Necmettin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte yakaladı
JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte yakaladı
JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte yakaladı
JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte yakaladı

YORUMLAR
500
300 bin liralık saat ve telefon çaldı, İstanbul'da yakalandı 300 bin liralık saat ve telefon çaldı, İstanbul'da yakalandı Hırsızlık yapan 4 şüpheliyi jandarma yakaladı Hırsızlık yapan 4 şüpheliyi jandarma yakaladı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:00:44. #1.11#
SON DAKİKA: JASAT, 400 bin liralık malzeme çalan hırsızları 4 saatte yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement